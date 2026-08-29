Siirt'te Traktör Kazası: 5 Yaralı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağ beldesinde römorku bağlı traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atabağ beldesinde seyir halinde olan traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle römorkuyla birlikte devrildi. Kazada Aysel A. (47), Zeynep A. (33), Y.U. (14), Y.A. (16) ve Halit A. (57) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı