Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kurtalan-Batman karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kurtalan- Batman karayolu Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar içinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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