Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Pervari ilçesinin Tuzcular köyü mevkisinde 56 AU 281 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, minibüs içinde bulunan bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesine sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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