Siirt'te Kömür Yüklü Tır Devrildi, Karayolu Kapandı

Siirt'in Eruh ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu Siirt- Şırnak karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesi Birini mevkisinde 33 ADG 899 plakalı kömür yüklü tır devrildi. Tırdaki kömürlerin yola savrulması sonucu karayolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - SİİRT