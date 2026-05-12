Siirt'teki komşu cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Siirt'te Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak öldürülmesi olayında sanık Şükrü K., ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Fatma K. ise beraat etti.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Şükrü K. (33) ve eşi Fatma K. (30) tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün eşi Ramazan Börülce, annesi Şükran Güngör, babası Bayram ve kardeşi Muhammed Önder de SEGBİS aracılığıyla Ankara'dan duruşmaya bağlandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamı yönünde görüş belirtti.

Duruşmada, müştekiler ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu. Sanık Şükrü K. ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, suçu tek başına işlediğini, eşi Fatma K'nin masum olduğunu söyledi. Sanık Fatma K. de suçsuz olduğunu iddia ederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Şükrü K. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Fatma K'nin ise hakkında isnat edilen suçlardan beraatini kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

İki çocuk annesi Gülhan Börülce, 17 Aralık 2025'te merkez Barış Mahallesi'ndeki askeri lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi Ankara'da toprağa verilmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Börülce'nin komşusu Şükrü ve eşi Fatma K. tutuklanmıştı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRecep Gani Aksöz:

Yine bir kadın katledilmiş, ama devamını getiremiyor bu toplum.

Haber YorumlarıOsman Yüksel:

Böyle olaylar ne yazık ki hep başımıza geliyor. Bir yanda canavarca cinayetler, bir yanda adalet sistemi. İnsan bazen umut ediyor ki bunlar biter ama olmuyorsunuz ya. Mahalledeki güvenlik konusu da düşündürüyor beni açıkçası.

Haber YorumlarıŞerif Zeybek:

Çok kötü bir olay. İnsan canına kıyamaz. Hak ettiği cezayı aldı. Eşinin beraat etmesi de doğru. Adalet yerine getirildi sayılır.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

