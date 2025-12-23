Haberler

Siirt'te kaçak avcılıkla mücadele devem ediyor

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, çevre suçlarına karşı bilgilendirme toplantıları düzenleyerek doğal hayatın korunması ve kaçak avcılıkla mücadele konusunda kamuoyunu bilinçlendiriyor.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak avcılıkla ve biyokaçakçılıkla mücadele devam ediyor.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği ekipleri ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, koruma, kontrol ve denetim faaliyetlerine kırsalda devam ederken bir yandan da düzenlenen bilgilendirme toplantılarında, doğal hayatın korunması, kaçak avcılıkla mücadele, biyolojik çeşitliliğin önemi ve çevreye karşı işlenen suçlarla ilgili yasal mevzuat konularında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, çevre suçlarının önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları üzerinde duruldu. Eğitimler sırasında uygulamanın etkin kullanımı ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesi konuları da ele alındı. Jandarma personelinin çevre ve doğa koruma konularında bilinçlendirilmesiyle, bölgede meydana gelebilecek çevre suçlarının önüne geçilmesi ve doğal kaynakların korunması hedefleniyor.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ve farklı kurumlarla iş birliği içinde çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılmasının amaçlandığını belirtti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
