Siirt'te İnşaat İşçisi 7. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Siirt'te inşaatta çalışan 48 yaşındaki Remzi Yılmaz, 7. katından düştü ve 2. katta asılı kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın 7'nci katından düşen Remzi Yılmaz (48), binanın 2'nci katında asılı kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın cansız bedenini Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa