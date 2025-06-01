Siirt'te İnşaat İşçisi 7. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Siirt'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın 7'nci katından düşen Remzi Yılmaz (48), binanın 2'nci katında asılı kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın cansız bedenini Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT