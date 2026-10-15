Siirt'te fırtınada ağaçlar devrildi, yetkililer dışarı çıkmayın uyarısında bulundu

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Siirt'te etkisini gösteren şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrilirken yetkililer zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'te aniden bastıran ve zaman zaman hızını artıran şiddetli fırtına, günlük yaşamda aksamalara yol açtı. Kent genelinde etkili olan rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bazı ağaçlar devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Meteoroloji ve yerel yetkililer, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, devrilme riski bulunan ağaçlar, elektrik direkleri ve binalardan düşebilecek çatı veya yapı parçalarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca sürücülerin araçlarını ağaç ve elektrik direklerinin altlarına park etmemeleri hususunda uyarılar yapıldı.

Yetkililer, fırtınanın etkili olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve muhtemel tehlikelere karşı her an tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı