Siirt'te Elektrik Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'te bir elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Hazreti Fakirullah Caddesi üzerindeki trafoda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu. - SİİRT