Siirt'te Elektrik Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'te Elektrik Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı
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Siirt'te Yeni Mahalle Hazreti Fakirullah Caddesi üzerindeki bir elektrik trafounda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Siirt'te bir elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Hazreti Fakirullah Caddesi üzerindeki trafoda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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