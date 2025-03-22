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Siirt'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

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Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Güres Caddesi'ndeki Kaplan Çay evi önünde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Siirt'te 2 grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

SİİRT - Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Güres Caddesi Kaplan Çay evi önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taşlı ve bıçaklı kavgaya dönmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - 3.Sayfa
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