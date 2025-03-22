Siirt'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Siirt'te 2 grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

SİİRT - Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Güres Caddesi Kaplan Çay evi önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taşlı ve bıçaklı kavgaya dönmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.