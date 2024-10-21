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Siirt'te 31 yıl önce şehit edilen 22 sivil mezarları başında dualarla anıldı

Siirt'te 31 yıl önce şehit edilen 22 sivil mezarları başında dualarla anıldı
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Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993 tarihinde bebek katili bölücü terör örgütü tarafından hain saldırıda şehit olan 14'ü çocuk, 8'i kadın toplam 22 sivil vatandaş, dualarla anıldı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993 tarihinde bebek katili bölücü terör örgütü tarafından hain saldırıda şehit olan 14'ü çocuk, 8'i kadın toplam 22 sivil vatandaş, dualarla anıldı.

Derince Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua edildi. Vali Kızılkaya ve beraberindeki heyet, şehitliği gezerek şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti. Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek sabır ve başsağlığı dileyen Vali Kızılkaya, "Terör örgütünün bir gece baskınında hunharca sivil ve masum vatandaşlarımıza karşı işlediği bu katliamı lanetledi.

Derince Köyü Şehitliğinde düzenlenen törene, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Baykan Kaymakamı Fatih Özcan, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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