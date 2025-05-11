Siirt-Batman Karayolunda Traktörün Arkasındaki Helezyon Devrildi
Siirt-Batman karayolunda seyir halindeki traktörün arkasına bağlı olan saman helezyonu aniden devrildi. Olayda başka bir aracın bulunmaması, daha büyük bir kazayı önledi.
Siirt- Batman karayolunda seyir halindeki traktörün arkasına bağlı saman helezyonu aniden devrildi. Olay yerinde başka bir aracın bulunmaması faciayı önledi.
Siirt-Batman karayolunda seyir halinde olan traktörün arkasına bağlı olan helezyonun devrildiği esnada arkadan gelen herhangi bir aracın bulunmaması muhtemel bir kazayı önledi. Yola devrilen helezyon, karayolunun bir kısmını kapatarak sürücüler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşlar olay yerine gelerek yolu kontrol altına aldı. Traktör sürücüsü ise aracını güvenli bir noktaya çekti. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa