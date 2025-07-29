Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu

Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
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Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
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İstanbul'da evlerini döşeyen bir çift, sıfır diye satın aldıkları koltuğun kumaşı yırtılınca büyük bir şok yaşadı. Yırtığın altından eski döşeme çıkınca, ürünün ikinci el olduğu ve yalnızca yeni kumaşla kaplanarak sıfır gibi satıldığı anlaşıldı.

İstanbul'da yaşayan evli bir çift, yeni aldıkları koltuk takımının kumaşını kazara yırtınca hayatlarının şokunu yaşadı. İlk başta sıfır ürün olduğunu düşünerek satın aldıkları mobilyanın, aslında ikinci el olduğu ve yalnızca farklı bir kumaşla kaplanarak yenilenmiş gibi gösterildiği ortaya çıktı.

YIRTILINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Evinin salonunu yenilemek isteyen çift, geçtiğimiz hafta bir mobilya mağazasından sıfır olduğunu düşündükleri koltuk takımını satın aldı. Ancak taşınma sırasında yaşanan bir kazada koltuğun kumaşı yırtıldı. Kumaşın altından çıkan eski döşeme ve deformasyon izleri, koltuğun geçmişte kullanıldığını ve üzerine sadece yeni kumaş geçirilerek "sıfır" olarak satıldığını gözler önüne serdi.

"KANDIRILDIK, ŞİKAYETÇİYİZ"

Yaşadıkları olay sonrası derin bir hayal kırıklığı yaşayan çift, mağaza yetkilileriyle iletişime geçti ancak tatmin edici bir yanıt alamadı. Ürün faturasının üzerinde "sıfır" ibaresinin yer aldığını belirten çift, "Bize yeni ürün satıyoruz dediler, o yüzden gönül rahatlığıyla aldık. Meğer başkasının yıllarca kullandığı koltuğu bize yutturmaya çalışmışlar. Resmen kandırıldık" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıDoğrucu davut:

YA KARDEŞİM FİRMANIN ADINI SANINI İFŞA ETSENİZE.KİMDEN KORKUYOSUNUZ?EN AZINDAN BAŞKALARI DA GÖRÜR

Yorum Beğen451
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

dini değerlere dayalı ahlak, haram helal ve ahiret anlayışı olmazsa o insandan her fenalığı bekle

yanıt78
yanıt18
Haber YorumlarıSami İşgören:

firmayala alakalı değil satan mağazanın işgüzarlığı bu kendileri yenileyipsatmıştır.

yanıt4
yanıt2
Haber Yorumlarıismail atasli:

yeni bir koltuk alıp kumaşını yırtmak!!! kurgularından da gına geldi bu milletin.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Karaktersizlikte çok önde olan bir ülkeyiz. Kul hakkını düşünen çok az esnaf kalmış, çoğu milleti nasıl dolandırırım, nasıl fahiş fiyata satış yaparım kafasında.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıErtan:

Yeni alınmış bir koltuğun kumaşı neden yırtılır ki?

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme8
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