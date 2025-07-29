Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu

İstanbul'da yaşayan evli bir çift, yeni aldıkları koltuk takımının kumaşını kazara yırtınca hayatlarının şokunu yaşadı. İlk başta sıfır ürün olduğunu düşünerek satın aldıkları mobilyanın, aslında ikinci el olduğu ve yalnızca farklı bir kumaşla kaplanarak yenilenmiş gibi gösterildiği ortaya çıktı.

YIRTILINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Evinin salonunu yenilemek isteyen çift, geçtiğimiz hafta bir mobilya mağazasından sıfır olduğunu düşündükleri koltuk takımını satın aldı. Ancak taşınma sırasında yaşanan bir kazada koltuğun kumaşı yırtıldı. Kumaşın altından çıkan eski döşeme ve deformasyon izleri, koltuğun geçmişte kullanıldığını ve üzerine sadece yeni kumaş geçirilerek "sıfır" olarak satıldığını gözler önüne serdi.

"KANDIRILDIK, ŞİKAYETÇİYİZ"

Yaşadıkları olay sonrası derin bir hayal kırıklığı yaşayan çift, mağaza yetkilileriyle iletişime geçti ancak tatmin edici bir yanıt alamadı. Ürün faturasının üzerinde "sıfır" ibaresinin yer aldığını belirten çift, "Bize yeni ürün satıyoruz dediler, o yüzden gönül rahatlığıyla aldık. Meğer başkasının yıllarca kullandığı koltuğu bize yutturmaya çalışmışlar. Resmen kandırıldık" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.