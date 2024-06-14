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Şiddet, küfür, tehdit! Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine yaptıklarını bir bir anlattı

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Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıllık evliliğini bitiren Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından çok konuşulacak paylaşımlar yaptı. Eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını ifade eden Alçı, "Yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemedim. Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim" ifadelerine yer verdi.

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Duruşmanın ardından Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı, "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullanmıştı. İkilinin yaptığı bu olumlu açıklamaları, Nagehan Alçı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bozuldu.

ALÇI'DAN "RASİM BANA ŞİDDET UYGULADI" AÇIKLAMASI

"Hayatımın en büyük pişmanlığı... Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi. İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor. Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını itiraf etti.

"YAŞADIKLARIMI ÇOCUKLARIM ETKİLENMESİN DİYE ÖRTTÜM"

Alçı, çok uzun yıllar boyunca psikolojik, fiziksel, ve ekonomik şiddet sarmalının içinde yaşadığını ifade ederek "Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm." dedi.

"KAPIYA ÇAĞIRDIĞIM POLİSLERİ GERİ GÖNDERDİĞİMİ BİLİRİM"

"En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır" diye sözlerine devam eden Alçı, uğradığı şiddeti ailesiyle bile paylaşmadığını bu durumu yalnızca kardeşi Lalehan Gülle ve avukatı Gözde Egemen'in bildiğini ifade ederek yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemediğini söyledi. Alçı, "Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim." sözleriyle ağızları açık bıraktı.

"TEHDİTLE DAYATILAN BOŞANMA ŞARTLARINI KABUL ETTİM"

Alçı, elinde hala 2019 tarihli işleme konulmamış boşanma dilekçelerinin olduğunu ancak geçen yıl cesaretini toplayarak şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtığını fakat yine tehdit edilerek kendisine dayatılan boşanma şartlarını kabul ettiğini vurguladı.

"HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATIYORUM, SUSMAYACAĞIM"

Boşanmasına rağmen şiddetten kurtulamadığını ve her gün hakarete, iftiraya uğradığının altını çizen Nagehan Alçı, artık susmayacağını, gerekli hukuk süreçleri başlatacağını açıkladı. Kendisiyle aynı durumu yaşayan kadınlara ise "Susmayın" çağrısı yaptı.

"TÜM KAZANCINIZI ELİNİZDEN ALAN ERKEKLERE SES YÜKSELTİN"

Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik sözlerini "Sustukça şiddet devam ediyor. Boşansanız da ediyor. Sizi kendi malı, yönetebileceği bir kukla gibi gören, aşağılayarak özgüveninizi ayaklar altına alan, size el kaldıran, yıllarca biriktirdiğiniz emeklerinizi sömüren, çalışmalarınız karşılığı kazandığınız tüm kazancınızı elinizden alan erkeklere karşı sesinizi yükseltin." ifadeleriyle bitirdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Erdi Kaplan:

Bize nee. Hadi ordan

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Ahmet YILMAZ:

Haassstrrr ordan

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Barış O. B.:

Çok kaliteli bir insan halbuki Nagehan hanım çok şaşırdım böyle bir muameleye maruz kalmasına :))) Yıllarca kendisiyle aynı durumda olan kadınların sesi olmadı ve iktidar çığırtkanlığı yaptı. Ne gariptir insan neyi eleştiriyorsa o oluyor

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Sokrates:

para bitti herhalde biraz daha istiyor

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Fatih Sultan:

Rasim Ozan düzgün adamdır, şahsen böyle bir şey yapmış olacağına ihtimal vermiyorum

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