Siber devriyelere takılan 353 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Ekim ayı asayiş verilerini açıklayan Vali Ömer Faruk Coşkun, suç oranlarında geçen yılın Ekim ayı oranına göre şahıslara karşı işlenen suçlarda yüzde 9.3, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 17.1 oranında azalma olduğu belirti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile birlikte kentin Ekim ayına dair asayiş verilerini paylaştı. Vali Coşkun, kentte terör suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne üye olma suçlarından 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Mal varlığına ve kişilere karşı gerçekleşen olayların engellenmesi amacıyla jandarma ve polis ekiplerinin sık devriye görevleri yaptığını, suç eğilimi olan şahısları ve araçlarını fiziki ve teknolojik sistemlerle takip edildiğini belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "2025 yılı Ekim ayında, 2024 yılı Ekim ayına göre, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9.3 oranında azalma, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 17,1 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Çalışmalar neticesinde 2025 yılı Ekim ayında ilimizde meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 94.5'i kişilere karşı işlenen suçlar, yüzde 94.9'u olamk üzere işlenen tüm suçların yüzde 72.6'sı aydınlatılmıştır" dedi.

1 ayda 652 şahıs yakalandı

Hakların arama kararı bulunan şahısların en kısa sürede yakalanarak adli mercilere sağlamak ve yeni suç işlemelerini engellemek amacıyla titiz çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Vali Coşkun, "Hırsızlık suçundan 18, yağma/gasp suçundan 10, dolandırıcılık suçundan 21, kasten öldürme suçundan 1, cinsel suçlardan 16, terör suçlarından 7, narkotik suçlarından 21, kaçakçılık suçlarından 27, siber suçlardan 17, diğer suçlardan 102 ve 362 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 652 şahıs yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

Kaçakçılara yönelik 44 operasyonda 108 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık suçlarına yönelik etkin çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Vali Coşkun, "Silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 4 operasyonda 108 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan aramalarda bin adet sarma sigara, 534 paket kaçak sigara, 387 paket nargile tütünü, 202 adet elektronik sigara, 692 litre kaçak etil alkol, 53 litre kaçak içki, 935 adet sikke, 716 adet tarihi eser, 624 adet emtia, 688 adet kaçak tıbbi ürün, 17 adet cep telefonu, 161 senet, 12 tabanca, 9 av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 35 bin 100 dolar değerinde sahte döviz ele geçirilmiştir" dedi.

1 ayda 360 zehir taciri ve kullanıcısına işlem yapıldı

Denizli'de Ekim ayında uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve organizasyonlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 90 şahıs, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 270 şahıs olmak üzere toplam 360 şahsa adli işlem yapılmıştır. Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 68 bin 729 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde bonzai, 6 litre sendik bonzai maddesi, 5 kilo 637 gram esrar, 2 bin 117 adet ecstasy hap, bin 567 adet sentetik ecza hap, 250 gram metamfetamin, 43 gram skunk maddesi, 6 gram kokain ve 41 gram eroin ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla ilimizin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen eğitim ve nokta faaliyetlerinde bin 490 kişiye ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır" diye konuştu.

Siber devriyelere takılan 353 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında ekiplerin siber devriyelerde etkin rol üstlendiğini belirten Vali Coşkun, "Ekim ayında siber devriye faaliyetleri sonucunda suç unsuru tespit edilen toplam 353 şahıs/hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır. Ayrıca, Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçuna yönelik yapılan 2 operasyonda, bahis oynadığı tespit edilen 11 kişi yakalanmış ve 4 şahıs tutuklanmıştır" dedi.

1 ayda 198 bin 479 araç denetlendi

Denizli'de jandarma ve polis görev sahasında trafik denetimlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini vurgulayan Vali Coşkun, 2025 yılı Ekim ayı içerisinde 198 bin 479 aracın trafik kontrol ve denetimlerinin yapıldığını ifade etti. Muayenesi olmayan, cam filmi takılı, abartı egzoz ve sigortasız olmak üzere bin 3 bin 346 aracın trafikten men edildiğini dile getiren Vali Coşkun, "Trafikte yapılan alkol denetimlerinde, 733 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 29 araç sürücüsüne ise alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten, 57 araç sürücüsüne ise diğer ihlallerden olmak üzere toplam 819 sürücü belgesine el konulmuştur. Okulların açılması ile birlikte, öğrencilerimizin eğitimlerini güvenli şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla polis ve jandarma birimlerimizce okul çevrelerinde 35 asayiş ve trafik uygulaması görevi ifa edilmiş, okul çevrelerinde bulunan 70 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 5 metruk bina ile 708 öğrenci servisi denetimi yapılmış, denetimler esnasında bin 169 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, denetimler sonunda kuralları ihlal yapan 61 servis şoförüne idari yaptırım uygulanmıştır" şeklinde konuştu.

Denetlenen bin 317 göçmenden 65'i sınır dışı edildi

İnsan ticareti riski altında olan bireyler, kadın, çocuk ve mülteciler gibi hassas grupların korunması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bu kapsamda 2025 yılı Ekim ayında ilimizde bulunan 6 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, bin 317 uyruklu şahsın denetimi yapılmış, yapılan denetimler neticesinde 65 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemi başlatılmıştır. 2025 yılı Ekim ayında 2 göçmen kaçakçılığı olayı meydana gelmiş ve göçmen kaçakçılığı olayına karışan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır" dedi. - DENİZLİ