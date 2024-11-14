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Seyyar Botoks Yaparak Dolandırıcılık Yapan Sahte Doktor Adliyeye Sevk Edildi

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Antalya'da kendisini doktor olarak tanıtan Raşit G., evinde ve VIP aracında seyyar botoks işlemleri yaparak insan sağlığını tehlikeye soktu. Yapılan operasyonda, 2,5 milyon TL değerinde kaçak botoks ve tıbbi cihazlar ele geçirildi.

Seyyar botoks yapan sahte doktor adliyeye sevk edildi

Kurulan internet sitesiyle araç içinde yapılan işlemler paylaşılmış

VIP aracı güzellik merkezine dönüştürüp botoks yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

VIP araçta yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL'lik kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı belirlendi. Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta güzellik salonunu adı altında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve Mobil VİP araçta operasyonlar yapan Raşit G. VIP aracıyla yakalandı.

Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL civarında olduğu tahmin edilen; kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için karakola götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli, gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. VIP aracında yapılan işlemlerin kurulan bir internet sitesinden de paylaşıldığı öğrenildi.

Seyyar Botoks Yaparak Dolandırıcılık Yapan Sahte Doktor Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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