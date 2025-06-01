Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cesedi 5'inci günde bulundu

Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cesedi 5'inci günde bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cesedi 5'inci günde bulundu
Haber Videosu

Adana'da tekneden düşen 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün cansız bedeni, 5'inci gününde Sualtı Grup Amirliği tarafından tespit edildi. Olay sonrası eşinin yaşadığı yıkım gözler önüne serildi.

Tekneden düşen genç adamın 5'inci günde cansız bedeni bulundu

ADANA - Adana'da tekneden Seyhan Baraj Gölüne düşen bir çocuk babası genç adamın cansız bedeni 5'inci gününde bulundu.

Olay, 28 Mayıs'ta merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mevkisinde Seyhan Baraj Gölünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emirhan Gürbüz (24), eşi Aysu ve 4 yakını ile tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni 1 çocuk babası Gürbüz, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada suya düşüp kayboldu. Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedekiler kıyıya çıkarıldı.

Bir çocuk babası olan Emirhan Gürbüz 5'üncü günün sabahında Sualtına Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adamlar tarafından 1,5 kilometre açıkta 23 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Eşinden gelen acı haber alan Aysu Gürbüz ise "Götürün beni ona" diyerek sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.

Gürbüz'ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
İnfaz kanunu teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

İnfaz kanunu teklifi kabul edildi! İşte madde madde değişiklikler
İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti

Tek istekleri yardım noktasına ulaşmaktı! 30'unu birden katlettiler
PSG'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris'te kaos

Büyük kaos! Devler Ligi zaferi şehri yangın yerine çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.