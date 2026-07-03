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Seydişehir'de kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

Seydişehir'de kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün kaybolan 65 yaşındaki Firdevs Üner'i bulmak için gece ara verilen arama kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün kaybolan 65 yaşındaki Firdevs Üner'i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, verilen zorunlu aranın ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Dün gelen kayıp ihbarının ardından yaşlı kadının kaybolduğu bölgeye sevk edilen ekipler, geniş çaplı bir arama faaliyeti gerçekleştirmişti. Ancak havanın kararması ve bölgedeki arazi şartlarının oldukça zorlu olması nedeniyle arama çalışmalarına gece saatlerinde geçici olarak ara verilmişti. Günün aydınlanmasıyla birlikte kayıp kadını bulmak için adeta zamanla yarış başladı. Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ve İtfaiye ekipleri, Konya'dan yeni katılan sivil arama kurtarma ekipleri ile koordineli bir şekilde hareket ederek belirlenen bölgelerde arama tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Ekiplerin zorlu arazi şartlarında Firdevs Üner'e ulaşmak için yürüttüğü titiz çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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