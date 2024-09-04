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Seydikemer'de Deprem Güçlendirme Çalışmaları Nedeniyle Öğrenciler Başka Okula Yönlendiriliyor

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Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi'ndeki Şehit Komando Er Fedai Kebiz İlk ve Ortaokulu'nda süren deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle öğrenciler Seki Şehit İsa Topal Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne taşınacak. İlçe Taşıma Planlama Komisyonu, öğrencilerin güvenli eğitim alabilmesi için bu karar doğrultusunda planlamalar yapacak.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi'ndeki okulda devam eden güçlendirme çalışmaları nedeniyle öğrenciler, Seki Şehit İsa Topal Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne yönlendirilecek.

Seydikemer Bekçiler Mahallesi'nde bulunan Şehit Komando Er Fedai Kebiz İlk ve Ortaokulu'nda sürdürülen deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla İlçe Taşıma Planlama Komisyonu toplandı. Komisyon, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim alabilmesi için Seki Şehit İsa Topal Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne taşınmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda gerekli planlamaların yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşınma süreciyle ilgili detayları velilere ve öğrencilere en kısa sürede ileteceği ifade edildi, - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Lisesi Seydikemer 3-sayfa Komando Deprem Muğla

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