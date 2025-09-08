Seydikemer'de Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şaban Ataş'ın öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Müge Anlı'ya konuk olan Emine Karabulut'un cinayet itirafıyla birlikte, Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş tutuklanmış ve Durkadın K. ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Bugünkü duruşmada savcı mütaalasını açıklarken, Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş ve Durkadın K. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etmişti.

Fethiye 3.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava da duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak tutuklu sanıklar Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve tutuksuz Durkadın K. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Duruşmada Mert Ataş, "Ben cinayete dahil olmadım. Sadece taşıma eyleminde bulundum. Tahliyemi talep ediyorum. Şuan tek kardeşim çalışıyor, birçok icralık dosya var bunların ödenmesi için benimde çalışmam lazım" ifadelerinde bulundu.

Emine Karabulut, "Oğlum ve ben Mert baskı halinde kalarak sadece ceset taşımaya yardım ettik. Bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum ve yaşlı annem var. Böyle olay olmasından çok pişmanım. Cesedin yerini gösterdim. Suç delillerini gösterdim. Her şeyi itiraf ettim" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Öztürk "Emine 3 kez ifade değiştirdi. Baskı halinde ise karakola gittiğinde neden söylememiş. Benim Şaban'ı öldürmem için hiçbir gerekçe yoktur. Yasak aşk cinayetine asla katılmıyorum. Böyle bir şey yok. Ben cinayet işlemedim" dedi.

Durkadın K. İse "Ben cinayeti gördüm. Burhanettin öldürdü. Hatta cebinden ip çıkardı, boğazından sıkarak canavarca öldürdü" dedi.

Duruşma ek savunma hakkı verilerek ileri bir tarihe ertelendi. - MUĞLA