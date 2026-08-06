Seydikemer’de 4 gündür kayıp şahıs serada ölü bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 41 yaşındaki Mehmet Ali Yiğit, evinin yanında bulunan serada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Yiğit'ten haber alamayan yakınları, pazartesi günü jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından salı günü Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, MAG-AMESAR, Fethiye Komando Bölük Komutanlığı ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Mehmet Ali Yiğit'e ulaşılamadı.

Arama çalışmalarını bugün yeniden başlatmak üzere evin önünde toplanan ekipler, çevreden gelen yoğun koku üzerine evin yanındaki serayı kontrol etti. Serada yapılan incelemede Mehmet Ali Yiğit'in cansız bedeni bulundu. Olay yerine Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, bölgedeki incelemeler sürüyor. Yiğit'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilecek.

Öte yandan, ilk gün gerçekleştirilen arama çalışmalarında cesedin bulunamaması nedeniyle olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Cesedin seraya daha sonra bırakılmış olabileceği ihtimali de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı