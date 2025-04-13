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Sevgilisini Bıçaklayıp Annesini Öldüren Şüphelinin Kameradaki Anları Ortaya Çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta bir genç, tartıştığı sevgilisini bıçakladıktan sonra sevgilisinin annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Şüphelinin eve giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı sevgilisini bıçakladıktan sonra sevgilisinin annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldüren ve yakalanan şüphelinin eve giriş anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelmiş, edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki H.E. isimli şahıs, sevgilisi M.N.G. (17) ile tartışmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada H.E. sevgilisini bıçaklamıştı. Ardından sevgilisinin annesi Sevda G.'yi kafasına sert bir cisim ile vurarak öldürmüştü. Şüpheli H.E. olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatmıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenilmişti.

Şüphelinin eve giriş anı kamerada

Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli H.E.'nin binanın içerisine girerek, bir süre evin kapısı önünde beklediği, daha sonra bir süre annesiyle konuşan şüphelinin eve girdiği, daha sonra da M.N.G.'nin eve geldiği görüldü. - İSTANBUL

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Sevgilisini Bıçaklayıp Annesini Öldüren Şüphelinin Kameradaki Anları Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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