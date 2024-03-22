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Ses Sanatçısı Metin Çelik'in Oğlu: Babam Bunalımda Otobüsün Önüne Atladı

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Ankara'da belediye otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden ses sanatçısı Metin Çelik'in oğlu Mahsun Çelik, babasının girdiği bunalım sebebiyle otobüsün önüne bilerek atladığını söyledi. Olaydan yarım saat önce sosyal medya hesabından, "Beni evlatlarımdan başkası affetmesin" şeklinde paylaşımda bulunan Çelik için Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ses ve enstrüman sanatçısı Metin Çelik (50), belediye otobüsünün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Çelik için Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Çelik'in cenazesi gözyaşları arasında defnedilmek için Karşıyaka Mezarlığına götürüldü. Sanatçı Çelik'in oğlu Mahsun Çelik ise babasının son zamanlarda bunalımda olduğunu ve dün kendi isteğiyle otobüsün önüne atladığını söyledi. Vefatı öncesi sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Çelik'in son gönderisinde, "Beni evlatlarımdan başkası affetmesin" şeklindeki paylaşımı ise dikkat çekmişti.

"Son birkaç gündür canı sıkkınmış"

Olayla ilgili konuşan Mahsun Çelik, "Babam Kızılay'a gitmiş. Orada da kendisini otobüsün önüne atmış. Kız kardeşim, babamın paylaşımlar yaptığını söylemişti. Son birkaç gündür canı sıkkınmış. Ben de bir şeyler olduğunu hissettim. Evine gittim, çilingirle kapıyı açtırmayı çalıştım. Ardından da öldüğünün haberi geldi. İkimiz de sanatçıydık. En son yaptığımız şarkılar hakkında konuştuk. Bana, 'Kilo ver, sen güzel sanatçı olacaksın. Sen bu ailenin kurtarıcısısın, seni çok seviyorum, iyi ki benim oğlumsun' demişti. Çok eğlenceli birisiydi. Herkes severdi. Kimseye zararı yoktu. Hep iyilik yapardı. İki gündür keyfi yokmuş. 'Eskiden çok iyi sanatçıydım, artık kimse yanımda değil' demişti. Psikolojik buhrana girmişti. Kendisini yalnız hissediyordu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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