Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 30 yıldır minibüsüyle yolcu taşıyan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Önceki gün Binali Aslan'ın minibüsünün Hatay'da görüldüğü ileri sürüldü.

SERVİS ŞOFÖRÜNÜN CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Binali Aslan'ın cesedi, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaburgediği Mahallesi sınırlarında ormanda bulundu. Aslan'ın cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeden sonra Ankara'ya getirildi. Aslan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İş arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenazede, aile üyeleri gözyaşı döktü. Namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DEAŞ BAĞLANTILI AİLE ÖLDÜRMÜŞ

Olayda sır perdesi aralandı. Aslan'ı terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir ailenin öldürüp gömdüğü, olayın ardından Suriye'ye geçiş yaptıkları belirlendi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Suriye'de şüphelilere operasyon düzenledi.

MİT VE EMNİYETTEN SURİYE'DE OPERASYON

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye'ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine; MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir.

8'ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİLER

Suriye'de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir. Gasp edilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda; Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü'nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersinİl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur.

Ailenin olaydan önce Ankara'da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."