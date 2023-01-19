Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cadde ortasında akılalmaz olay! Görüntü sonrası servis şoförünün işine son verildi

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da bir okul servisi şoförünün trafikte durdurduğu araçta bulunan üç ilkokul öğrencisine tokat attığı anlar kameralara yansıdı. Büyük yankı uyandıran görüntü sonra şoförün işine son verilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

18 Ocak Çarşamba günü akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda kent merkezinde bir ilkokulda öğrenim gören öğrencileri okul çıkışında evlerine götürmek için alan A.A. bir süre trafikte ilerledikten sonra aracı durdurarak üç öğrenciyi tokatladı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

Rahat tavırları ile dikkat çeken A.A. daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Cadde ortasında akıl almaz olay! Görüntü sonrası servis şoförünün işine son verildi

O ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Malatya Minibüs ve Umum Servis-Araçları Odası Başkanı Mesut İnce olaydan haber olur olmaz servis sürücünün işine son verildiğini belirterek ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda olayla ilgili tahkikat başlatıldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title