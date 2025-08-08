Serik'te Uyuşturucu Ticareti Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Serik'te Uyuşturucu Ticareti Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 5 ayrı uyuşturucu ticareti suçundan aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlünün 29 yıl 5 ay hapis cezası bulunuyordu.

Serik'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 5 ayrı uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve 2023 yılından bu yana firari olan ve hakkında toplam 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 8 Ağustos 2025 günü gerçekleştirilen operasyonda, 5 ayrı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan aranan şahıs yakalandı. 2023 yılından bu yana firari olduğu öğrenilen ve hakkında toplam 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Manavgat Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.