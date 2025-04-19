Serdivan'da Tehlikeli Yolculuk: Açık Kasa Kamyonetin Arkasında Çocuklar
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde açık kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan küçük çocukların tehlikeli anları bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntüler, çocukların güvenliğini tehdit edecek durumları gözler önüne serdi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde açık kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan çocukların görüntüleri yürekleri ağza getirdi.
Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde kaydedildi. 01 BRT 55 plakalı açık kasa kamyonetin arkasında yaşları küçük çocukların yürekleri ağza getirdiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde çocuklardan ikisinin kasanın en arka kısmına oturdukları, diğerlerinin ise eşyalar ile birlikte içeri kısımda olduğu görüldü. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa