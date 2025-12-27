Serbest bırakılan Sercan Yaşar'dan 'Mehmet Akif Ersoy' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında "uyuşturucu madde bulundurma" ve "uyuşturucu satışı" suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

SERCAN YAŞAR'DAN "İTİRAFÇI OLDU" İDDİALARINA YALANLAMA

Avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yapan Yaşar,etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olarak tahliye edildiği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirtti. Yaşar, adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini söyledi.

"SORUŞTURMAYA KADAR ERSOY BENİM İÇİN SADECE İSTİKLAL MARŞI'NIN YAZARIYDI"

Sercan Yaşar, sosyal medya hesabından bir de videolu açıklama yaptı. Yaşar, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'u soruşturmaya kadar tanımadığını söyledi.

Yaşar, şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda adını bile duymadığım insanların soruşturmasına benim adımı dahil ettiniz. Bu soruşturmaya kadar Mehmet Akif Ersoy benim için sadece İstiklal Marşı'nın yazarıydı.

"NE İTİRAFÇIYIM, NE DE ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDIM"

Hakkımda yapılan ihbarın yeterli delil taşımadığından dolayı tutukluluk halim son buldu. Ne itirafçıyım, ne etkin pişmanlıktan yararlandım."

Öte yandan avukatı İbrahim Atakan Sert'in yazılı açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "Tüm kamuoyunun da bildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Müvekkilimiz Sercan Yaşar, yürütülen soruşturma dosyasında kötü niyetli ve asılsız bir ihbardan kaynaklı şüpheli olarak yer almıştır.

"İKAMETİNDE UYUŞTURUCU BULUNMADI"

İsnat edilen suça ilişkin müvekkilimizin ikametinde gerçekleştirilen arama ve el koyma faaliyeti akabinde uyuşturucu madde ticaretine konu olabilecek nitelik ve miktarda herhangi bir uyuşturucu madde, hassas terazi, paketleme materyali, suçtan elde edildiği iddia edilebilecek para gibi herhangi bir somut delil ele geçirilmemiştir. Ancak müvekkilin ifade işlemleri sırasında cep telefonu şifrelerini kolluk görevlilerine vermiş olmasına rağmen, arama ve gözaltı sürecinde anksiyete rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı panik hali içerisinde WhatsApp uygulamasını sildiği iddiası, suçla bağlantısı ortaya konulmaksızın tutuklama kararına gerekçe yapılmıştır.

"ADLİ KONTROL İLE TAHLİYE EDİLDİ"

Soruşturmanın geldiği aşamada İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, müvekkilin sabit ikametgah sahibi olması, kaçma veya saklanma şüphesini destekleyen tek bir somut olgunun dahi bulunmaması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın istisnai ve son çare niteliğinde bir koruma tedbiri olması ve ölçülülük ilkesinin açıkça ihlal edilmesi hususlarını birlikte değerlendirerek; dosya bakımından tutuklama tedbirinin zorunlu olmadığına, beklenen amacın adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle sağlanabileceğine hükmetmiş ve bu gerekçelerle müvekkilin tahliyesine karar vermiştir.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Bu noktada açıkça vurgulamak gerekir ki; müvekkil Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı yönündeki iddialar hukuken ve fiilen imkânsızdır. Zira etkin pişmanlık, ancak kişinin atılı suçu işlediğini kabul etmesi ve bu suçun ortaya çıkarılmasına katkı sunması halinde gündeme gelebilen bir kurumdur.

Türk Ceza Kanunu'nun 192. maddesinde düzenlenen bu hüküm, suçu sabit hale gelen kişiler bakımından yalnızca cezada indirim öngörmekte olup, cezasızlık sonucunu doğurmaz. Oysa müvekkilimiz yönünden, soruşturmanın başından itibaren yapılan tüm inceleme ve değerlendirmeler, isnat edilen suçun işlendiğine ilişkin şüpheyi dahi son derece zayıflatmıştır.

Bu nedenle, müvekkilin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı yönündeki iddialar, hukuki dayanaktan tamamen yoksun, gerçeğe aykırı ve kamuoyunu bilinçli biçimde yanıltmaya yönelik açıklamalardan ibarettir. Buna rağmen, bazı basın ve sosyal medya mecralarında müvekkilimizin gerçeğe aykırı biçimde suçlu gibi gösterildiği, tahliye ve adli kontrol kararının içeriği bilinçli şekilde çarpıtıldığı ve kamuoyunun kasten yanıltıldığı görülmektedir.

"MÜVEKKİLİMİN MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLDİ"

Müvekkil, henüz soruşturma aşamasında olmasına rağmen, gerçeğe aykırı haberler ve sorumsuz paylaşımlar yoluyla açık bir itibar suikastine maruz bırakılmış, kişilik hakları ağır şekilde ihlal edilmiştir. Bu nedenle; müvekkilimizin masumiyet karinesini ihlal eden, gerçeğe aykırı bilgi yayan ve itibar zedelemeye yönelik yayın, paylaşım ve yorumlar hakkında cezai ve hukuki tüm yollara başvurulacak, sorumlular hakkında ivedilikle hukuki işlem başlatılacaktır."