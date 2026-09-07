Sepetli motosiklet uçurumdan uçtu: 3 yaralı

Hatay'da sepetli motosikletin uçurumdan yuvarlanmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, kayalık alanda uçuruma yuvarlandı. Kazada motosiklette bulunan; U.Ç., S.Ç. ve M.A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı