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Sepetli motosiklet uçurumdan uçtu: 3 yaralı

Sepetli motosiklet uçurumdan uçtu: 3 yaralı
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Hatay’da sepetli motosikletin uçurumdan yuvarlanmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Hatay'da sepetli motosikletin uçurumdan yuvarlanmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, kayalık alanda uçuruma yuvarlandı. Kazada motosiklette bulunan; U.Ç., S.Ç. ve M.A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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