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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra hakkındaki kara para aklama soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ciğerci ve Çıra hakkındaki kararın nedeni ise kara para aklama soruşturması dosyasına giren vergi denetim raporları. Raporda, milyar liralık vergi usulsüzlüğü yapıldığı tespit edildi.

ŞİRKET HESAPLARINDA VERGİ USÜLSÜZLÜKLERİ BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi eski futbolcu Gökhan Çıra hakkında "kara para aklama" soruşturması başlattı. Ciğerci'ye ait 4 kozmetik şirketini inceleyen bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. 2021-2023 yılları arasını kapsayan vergi denetim raporuna göre, Ciğerci'nin şirket hesaplarında vergi usulsüzlükleri vardı. Selin Ciğerci'ye ait 4 adet kozmetik şirketinin banka hesabında 3 milyar liraya yakın girdi-çıktı yapıldığı belirlendi. Ciğerci'nin hesaplarındaki işlemin boyutu da 2.6 milyar lira olarak tespit edildi.

"EN BÜYÜK KOZMETİK FİRMALARININ KARI YÜZDE 4, CİĞERCİ'NİN NEREDEYSE YÜZDE 50"

Habertürk'ün haberine göre; Selin Ciğerci satış gelirlerini yüksek gösteriyordu. Bu sayede yüksek karlılık oranı elde ediyordu. Rapora göre, piyasanın en büyük kozmetik firmalarının kar oranı yüzde 4 iken, Selin Ciğerci'nin piyasadaki kar oranı yüzde 50'ye yakındı. Ancak bu gelirin kaynağı henüz tespit edilemedi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

Soruşturmada sadece Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra değil, aile üyelerinin de yer aldığı 9 şüpheli daha var. Savcılığın talebi üzerine, Ciğerci, Çıra ve şirketlerin fiilen müdürlüğünü yapan bir şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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