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Selanik'te 2000 Yıllık Mermer Heykel Çöp Poşetinde Bulundu

Selanik'te 2000 Yıllık Mermer Heykel Çöp Poşetinde Bulundu
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Yunanistan'ın Selanik kentinde bir çöp poşetinde bulunan mermer kadın heykelinin, en az 2000 yıllık olduğu düşünülüyor. Heykel, polis tarafından detaylı incelemeye alındı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde bir çöp poşetinde en az 2 bin yıllık olduğu düşünülen bir mermer kadın heykeli bulundu.

Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik kentine bağlı Neoi Epivates kasabasında tarihi heykel çöpe atıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü 32 yaşındaki bir kişinin siyah bir çöp poşetinin içinde bir çöp konteynerinin yanında Helenistik döneme ait heykel bulduğu belirtildi. Şahsın daha sonra savcılığa giderek, heykeli polise teslim ettiği ifade edildi.

Uzunluğu 80 santimetre olan başsız mermer kadın heykelinin, en az 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre heykel detaylı inceleme için Kuzey Yunanistan Adli Soruşturma Müdürlüğü'ne, ardından da muhafaza edilmesi için Tarihi Eserler Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Organize Suçlarla Mücadele biriminin heykeli konteynerin yanına bırakan kişi veya kişileri belirlemek için başlattığı soruşturma devam ediyor. - SELANİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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