Kastamonu'da sel felaketinde 17 kişi öldü, müteahhit ve 4 sanığa hapis cezası

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde 17 kişinin öldüğü Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi ile daha sonra dosyaya eklenen 14 sanığın yargılaması tamamlandı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan apartmanın müteahhidi ile diğer 4 sanığı 'taksirle öldürme' suçundan 5'er yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde, Ezine Çayı yanında bulunan Ölçer Apartmanı'nın çökmesi neticesinde 17 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Olayla ilgili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde binanın müteahhidi Mehmet Özkan, 18 Ağustos 2021 tarihinde tutuklanmıştı. İnebolu Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan müteahhit Mehmet Özkan, 18 Mayıs 2022 tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İnebolu Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuklu sanığın bulunmadığı davada karar çıktı.

"Bir suçum yoktur, beraatımı talep ediyorum"

Duruşmada konuşan müteahhit Mehmet Özkan, "İddia makamının mütalaasındaki aleyhe hususları kabul etmiyorum. Ben tüm iş ve işlemlerimi, gerekli izinlerimi alarak ilgili raporlara ve kurallara uygun olarak yaptım, bunlara ilişkin raporlar, yönetmelikler ve evraklar dosyada yer almaktadır. Bilirkişi raporunda mimar yoktur, eğer mimar yer alsaydı rapor aydınlatıcı olacaktı, tüm bunlar dikkate alınarak müteahhittin kusuru bulunmamaktadır, biz tüm işlemlerimizi ilgili kurum ve kuruluşlardan aldığımız raporlar, izinler ve projeler ile yapılarımızı inşaat etmekteyiz, tüm yapılan işlemler kurallara uygundur, etrafta yapılan inşaatlarında benzer yöntem ve işlemlerle inşa edildiği görülmektedir. Bu şekilde bir çok kurum binası yapılmıştır. Ölçer Apartmanı taşkından itibaren bölgede gösterilmemiştir, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor 2019 tarihli olup Ölçer Apartmanının tamamlandığı tarih ise 2017 yılıdır. Fazladan inşaat yapıldığı isnadı da belediye başkanlığının yazısına göre doğru değildir. Ülkemizde sel ve taşkın yönetmeliği de bulunmamaktadır. Bina projeye uygun inşa edilmiş olup beton değerleri fazlasıyla şartları sağlamakta, demirinde eksiklik olmadığı görülmektedir. Tüm saydığım bu hususlar nezaretinde beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Suçluların cezalandırılarak örnek teşkil etmesini istiyoruz"

Duruşmaya katılan mağdurlardan İzzet Özdoğan, yaklaşık iki yıldır davanın sürdüğünü belirterek, "Acılarımız çoğalıyor. Acılarımızın hafiflemesi için suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz, suçluların hiçbirini suçlarını kabul etmemekte, suçlu biz miyiz diye kendime soruyorum" dedi.

"Bir an önce suçluların cezalandırılmasını istiyoruz"

Yakınlarını kaybeden Orhan Kuş ise ihmal olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Çocuklarımız yardım istiyorlar, ev yıkılana kadar kimse yardımcı olmuyor, ikincisi bina sağlam diyorlar, yanındaki binalar sağlam dururken bizim binamız nasıl yıkıldı. Bina yıkıldıktan sonra yardıma biz gidiyoruz, bizden sonra geliyorlar, bir an önce suçluların cezalandırılmasını istiyoruz, örnek teşkil etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sanıklar hakkında karar açıklandı

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısının mütalaası doğrultusunda kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Özkan'ı, Ahmet Ersöz'ü, Levent Mutlu'yu, Salim Terzi'yi ve Şadi Yıldırım'ı 'taksirle öldürme' suçundan suçlu bularak 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezası, yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak 1/6 oranında indirilerek 5 yıl 10 aya düşürüldü. Sanıklara uygulanan adli kontrol şartlarının da kaldırılması kararlaştırıldı.

Mahkeme heyeti, İller Bankası personeli olan sanıklar Ahmet E., Birgül S. ve Şükrü A.'nın beraatına karar verirken, ayrıca DSİ 23. Bölge Müdürlüğü personeli olan Yasin D., Osman T., Gökhan G., İbrahim Y., Mustafa Ü., Emre A. ve Mevlüt T.'nin de haklarında başka soruşturmaların yürütülmesi sebebiyle dosyasının ayrı tutularak yargılamalarının devam edilmesini kararlaştırdı. - KASTAMONU