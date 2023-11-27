Şehitler, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen 3 asker için tören düzenlendi.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kıdemli Piyade Üstçavuş Nejdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, Şırnak Vali Yardımcıları Ahmet Kavanoz, Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehitlerin öz geçmişleri okunarak dua edildi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları silah arkadaşları tarafından memleketlerine gönderilmek üzere ambulans ile Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü. Şehit cenazelerinin Şerafettin Elçi Havalimanından memleketleri Adana, Şanlıurfa ve Erzincan'a gönderileceği belirtildi. - ŞIRNAK