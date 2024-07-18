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Ardahan'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş'un ailesine şehadet belgesi teslim edildi

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Ardahan Merkez T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde kesici alet saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi teslim edildi. Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, şehidin ailesini ziyaret ederek şehadet belgesini teslim etti.

Ardahan Merkez T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde kesici alet saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Ardahan Merkez T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ziyaretçi kabul yerinde görevli olduğu sırada cezaevi şoförü tarafından kesici alet ile yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Baba Süleyman ve anne Şengül Kuşdili ile bir süre sohbet eden Vali Ünlü ve Tuğgeneral Tombul, aileye Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin şehadet belgesini teslim etti.

Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı teslim töreni sonrası aile şehadet belgesini aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ardahan Merkez Hüseyin Çetin Tuğgeneral Jandarma Ardahan Manisa Kula 3.Sayfa Haberler

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