Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Cenazesi Sivas'a Getirildi

İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Sivas'a getirildi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden zanlı Y.E.Ç.'yi Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakaladı. 26 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen Y.E.Ç. ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede şüphelinin açtığı ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yılmaz'ın cenazesi İstanbul'da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere askeri nakliye uçağı ile memleketi Sivas'a getirildi. Yılmaz'ın naaşını Nuri Demirağ Havalimanı'nda şehidin yakınları ve bazı il protokol üyeleri karşıladı. Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın cenazesi bugün Sivas merkezde Ay Yıldız Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliğine defnedilecek. - SİVAS