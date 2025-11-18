Haberler

Şehit Pilot Hasan Bahar'ın Naaşı Türkiye'ye Getirildi

Güncelleme:
Hırvatistan'da bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi. Naaş, Atatürk Havalimanı'na indirildi ve 18 Kasım Salı günü avcılar Merkez Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

İSTANBUL (İHA) Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.

Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi. Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indirildi. Şehit pilot Hasan Bahar 18 Kasım Salı günü Avcılar Merkez Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek. - İSTANBUL

