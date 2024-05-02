Erzurum'da Kavgaya Müdahale Eden Jandarma Astsubay Şehit Oldu

Erzurum'da geçtiğimiz yıl kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanan ve uzun süredir hastanede tedavi gören Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar şehit oldu. Şehidin cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a uğurlandı.

Erzurum Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde 22'nci Jandarma Trafik Tim Komutanı olarak görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, Pasinler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına vekalet ederken 3 Temmuz 2023 tarihinde Taşağıl Mahallesinde aileler arasında meydana gelen kavga olayına müdahale esnasında yaralanmıştı. Tedavi süreci devam eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, yaralanmasına bağlı beyinde su toplaması rahatsızlığı nedeniyle 24 Nisan 2024 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde yatırılarak tedavi altına alınmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Astsubay Mustafa Yaşar için bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, protokol üyeleri, m silah arkadaşları, askerler ve polisler katıldı. Şehit Mustafa Yaşar'ın cenazesi daha sonra Erzurum havalimanından toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildi. Şehit için düzenlenen törende eşi ve çocukları gözyaşlarını tutamadı. - ERZURUM