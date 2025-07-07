Şehit ateşi Manisa'ya düştü

Şehit ateşi Manisa'ya düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden birinin 37 yaşındaki Akhisarlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden birinin 37 yaşındaki Akhisarlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura olduğu açıklandı. Acı haber şehidin annesine verilirken, hastanede kanser tedavisi gören baba Vasfi Mangura'ya ise acı haberin verilmediği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit düşen Manisa Akhisarlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın Hürriyet Mahallesi'ndeki annesinin evine haber ulaştırıldı. Annesi Misliye Ozan'a haber Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve beraberindeki ekip tarafından ulaştırılırken, eve dev Türk Bayrağı asıldı. Şehidin İzmir'de yaşayan eşi Melahat Mangura'ya da acılı haber iletilirken, pankreas kanseri nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren emekli polis olan baba Vasfi Mangura'ya haber verilmediği bildirildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen faaliyet esnasında şehit olan Manisalı hemşehrimiz, kahramanımız P. Komd. Asb. Kd. Çvş. Fikret Mangura'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil dilerim. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi

Metan gazı zehirlenmesinde şehit asker sayısı 12'ye yükseldi
Grand Kartal Otel'in sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı

78 kişiye mezar olan otelin sahibi gelirini açıkladı, salon karıştı
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor

Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor...
Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.