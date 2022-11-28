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Şehidin silah arkadaşlarının okuduğu marş tüyleri diken diken etti

3. Sayfa Haberleri

Şehidin silah arkadaşlarının okuduğu marş tüyleri diken diken etti- Teğmenler hep bir ağızdan harp okulu marşı ile pençe Kilit çarpışan arkadaşlarına destek olduk Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, taziye evini ziyaret etti.

Şehidin silah arkadaşlarının okuduğu marş tüyleri diken diken etti- Teğmenler hep bir ağızdan harp okulu marşı ile pençe Kilit çarpışan arkadaşlarına destek olduk

GAZİANTEP - Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, taziye evini ziyaret etti. Pençe Kilit operasyonunda şehit olanlar ve cephede çarpışan arkadaşları için Harp Okulu marşını okuyan teğmenler, tüyleri diken diken diken etti.

Irak'ın Kuzeyi'nde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Sosyal tesislerine gelerek şehidin acılı ailesi ile görüştü. Aileye baş sağlığı ve taziyelerini ileten teğmenler, sosyal tesis önünde ise hep bir ağızdan Harp Okulu marşı okudu. Öztürkmen başta olmak üzere Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ile cephede çarışan silah arkadaşları anısına marşı okuyan teğmenler, taziye alanındakini gururlandırdı. Alandakiler ise ise marş bitiminde tüyleri diken diken eden teğmenleri alkışladı.

Şehidin annesi Gürcan Öztürkmen ise marş esnasında teğmenlerden birinin elini tutarken, marş bitene kadar teğmenin elini bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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