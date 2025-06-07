Seferihisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Seferihisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, Çolak İbrahim Mahallesi mevkisinde gerçekleşti ve soğutma çalışmalarına başlandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 13.05'te ilçeye bağlı Çolak İbrahim Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine derhal harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale etti.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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