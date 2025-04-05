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Seferihisar'da Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından başlayan dolu yağışı sokakları beyaza dönüştürdü. Kısa sürede etkili olan dolu, vatandaşların ilgisini çekti.

Şaşırtan görüntü: Seferihisar beyaza büründü

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı sonrası sokaklar beyaza büründü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından şiddetli dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Sesleri duyan vatandaşlar ise evlerinin balkonuna çıkarak yağan doluyu izledi.

Dolu yağışının ardından beyaza bürünen sokaklar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Seferihisar'da Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ŞERİF RECEPOĞLU - 3.Sayfa
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