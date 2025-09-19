Seferihisar Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bottaki 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Botları TCSG-35 ve KB-22, önceki gün saat 07.30 sıralarında, Seferihisar açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 8'i çocuk 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR