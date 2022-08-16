Scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Şişli'de scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıkarak, "Ben kendi şeridimde ilerlerken bir anda çarptığımı fark ettim" dedi.

Şişli'de scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıkarak, "Ben kendi şeridimde ilerlerken bir anda çarptığımı fark ettim" dedi. Maktulün annesi, scooterların yasaklanmasını istedi.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde seyir halindeki aracıyla scooter kullanıcısı 23 yaşındaki Dilara Gül'e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık Hakan Akçelik'in 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hakan Akçelik ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ve babası Arif Gül de müşteki olarak katıldı.

"ÖLEN KARDEŞİMİN AİLESİNİN ACISINI PAYLAŞTIĞIMIN BİLİNMESİNİ İSTERİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Hakan Akçelik, "Savunmamdan önce ölen kardeşimin ailesinin acısını paylaştığımın bilinmesini isterim. Yaşanan olaydan çok üzgünüm. Olay tarihinde maktulün üzerinde koyu renkli kıyafetler vardı. Sokak aydınlatması da yoktu. Ben kendi şeridimde ilerlerken bir anda çarptığımı fark ettim. Bunun öncesinde kesinlikle kimseyi görmedim ve çarptıktan sonra hemen durdum. Çarptığımı anladıktan sonra hemen yanına gittim, yardımcı olmak istedim ancak çevredekiler 'ambulans gelsin' dediler. Bu sırada bir grup üzerime saldırıp beni linç etmek istedi, başka bir grup da beni oradan uzaklaştırdı. Yaşanan olaydan dolayı çok pişman olduğumun bilinmesini istiyorum" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olayın meydana gelmesinde hiçbir kusurunun olmadığını söyleyerek, "Olay yerini gösteren net bir kamera kaydı mevcuttur, görüntülerde maktulün bu yolda kullanmaması gereken bir araçla, sağına ve soluna bakmadan müvekkilin aracının önüne kırdığı, trafik ışıklarının ise yeşil olduğu görülmektedir" şeklinde konuştu.

SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİLER

Duruşmada maktulün annesi Neşe Gül ile babası Arif Gül, sanık Hakan Akçelik'ten şikayetçi olduklarını söyleyerek, kızlarının ölümüne sebep olan sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dosyanın kusur tespiti için Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve sanık Hakan Akçelik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"KENDİNCE KENDİNİ AKLAYABİLECEK ŞEKİLDE KONUŞUYOR"

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan maktul Dilara Gül'ün babası Arif Gül, "Çarpan kişinin tutuklu veya tutuksuz yargılanmasının devamı için bir karar çıkacaktı. Şu anda tutuklu yargılanacak, bir hafta sonrasına yeni bir dava verildi. Görmediğini söylüyor, kendi yolunda giderken gibisinden, kendince kendini aklayabilecek şekilde konuşuyor. Tabi görüntüler var, şahitler var, tutanaklar var. Normal davamıza geçtiğimiz zaman hepsi tek tek ortaya çıkacak zaten. Bizim beklentimiz adaletin yerini bulması, sonuna kadar da devam edeceğiz zaten.

Scootera her binen kişi mutlaka ufak tefek düşmüştür ama öyle trafik kazası gibi büyük bir kazası olmadı" şeklinde konuştu.

SCOOTERLARIN YASAKLANMASINI İSTEDİ

Dilara'nın annesi Neşe Gül ise sanığın en yüksek cezayı almasını istediğini söyleyerek, scooterlar için alınan tedbirlerin yeterli olmadığını, scooterların yasaklanmasını ve acıların yaşanmaması gerektiğini söyledi.

"Sarı ışıkta geçebilmek için hızını daha da artırdığı görünüyor"

Müştekilerin avukatı Vahit Kuzu, "Her ne kadar özür dilemişse de, ifadesinde olayda bir kusuru olmadığını iddia etti fakat görüntüler, maalesef şahsın çok hızlı gittiğini ve sarı ışıkta geçebilmek için hızını daha da artırdığını göstermektedir. Yargının gerekli kararı vereceğine inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.

(Sema Demir /İHA)