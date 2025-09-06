Savcı katili daha önce de restoranı basıp kırıp dökmüş

İstanbul Çekmeköy'de 3 Eylül tarihinde 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, aralarında geçmişte husumet bulunan ve Ömerli Mahallesi'nde yer alan bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Kayhan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen Gül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ın üniversiteden arkadaşı olan eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin konuştu.

"'MESLEK LİSESİNE GİT, ALTIN BİLEZİĞİN OLSUN' DEMİŞTİ"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; savcı Kayhan'ın katiline babalık yaptığını belirten Soner Çetin, "Ercan, üç yıl kadar önce, orada işe başlayan katil zanlısı Mustafa Can Gül'e 'Seni bir okula kaydettirelim, motor meslek lisesine git. Elinde bir mesleğin olsun, bir altın bileziğin olsun. Böyle garsonlukla olmaz' demişti" ifadelerini kullandı.

"RESTORANI BASMIŞ, CAMI ÇERÇEVEYİ KIRMIŞ"

Katil zanlısı Gül'ün daha önce de restoranı basıp camı çerçeveyi indirdiğini ifade eden Çetin, "Daha sonra restoran sahibi, o kişinin uyuşturucu kullandığını fark edince işine son vermiş. Ardından birkaç kez gelmiş, hatta restoranı basmaya kalkışmış, içeri alınmayınca camı, çerçeveyi kırmış. Ailesi devreye girmiş, yalvarıp rica etmişler. Husumet dediği de işten çıkarılmasına dayanıyordur." diye konuştu.

SAVCININ CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için dün Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde Cuma namazını müteakiben cenaze namazı düzenlendi. Kayhan'ın oğlu ve kızı, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından savcı Kayhan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kayhan'ın Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.