Savcı cinayetinde yeni detaylar! 1 yıl önce restorana gelip camları kırmış

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül (19) tarafından Çekmeköy'de bir restoranda boğazından bıçaklandı. Cumhuriyet Savcısı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa Can Gül, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Gül, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can Gül, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Mustafa Can Gül'ün emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Gül, ifadesinin alınmasının ardından 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİR ANLIK PANİKLE BOĞAZINI KESTİM"

Olay anını soğukkanlılıkla anlatan şüpheli, kalan parasını almak için işletmeye gittiğini ve savcı Kayhan'la aralarında arbede çıktığını söyleyerek, "Bir anlık panikle bıçakla boğazını kestim" dedi.

"ABİMİ YERDE KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM"

Öte yandan Çekmeköy'de yaşanan cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. ATV Haber olay yerine giderek restoran çalışanıyla görüştü. Restoran çalışanı Hacer Durmuş "16 yaşında bizimle çalıştı. 4 sene çalıştı. Uyuşturucu kullandığını gördük. Abim onu koymadı içeri. Ben koştum. Benim çalıştığım mutfağın önünde kanlar içinde abimi yerde gördüm. Bağırdım, ağladım." sözleriyle anlattı.

"BURALARIN CAMINI KIRDI"

Aynı zamanda Hacer Durmuş katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün 1 sene önce de restorana geldiğini söyledi. Restoranın camını kırdığını anlatan Hacer Durmuş şu ifadeleri kullandı: "Bir sene önce de geldi. Buraların camını kırdı."

KATİLİYLE AYNI KAREDE

Öte yandan katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı.

KAYHAN'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Savcı Kayhan'ın cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.