Satırla katledilmekten anlık hamleyle kurtulan taksici: "Eğer o hamleyi yapıp kaçmasaydım şu an ölmüştüm"

Hatay'da sokakta önüne gelene saldıran suç makinesinin satırlı saldırısında yaralanan taksicinin kafasına 9 dikiş atıldı.

Hatay'da sokakta önüne gelene saldıran suç makinesinin satırlı saldırısında yaralanan taksicinin kafasına 9 dikiş atıldı. Satırlı saldırganın öldürücü darbesinden anlık hamleyle kurtulan taksici Kemal Yağar, "Ben kendimi sağ tarafa atınca arabanın üstüne atladım. Yani atlamasam zaten boynum kopmuştu benim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Geçtiğimiz hafta İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşanan olayda; madde bağımlısı olan M.S., lokanta sahibini satırla yaraladıktan sonra önce taksi durağında bekleyen taksici Kemal Yağar ve ATM'den para çeken vatandaşı sırt kısmından yaralamıştı. Polis ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla yakalanan ve 15 suç kaydı olduğu tespit edilen satırlı saldırgan mahkemece tutuklanmıştı. Saldırganın öldürücü saldırısında kafasına darbe alan taksici Yağar'ın yarası 9 dikişle kapatıldı. Sağlık durumu iyiye giden Yağar, çalıştığı durağa gelerek arkadaşlarıyla hasret giderdi. Taksici Yağar, kameraya yansıyan saldırıda; madde bağımlısının anlık saldırısından aniden yaptığı hamleyle kurtulmuştu. Hamle yapmamış olsa ölmüş olacağını dile getiren Yağar, suça yatkın olan madde bağımlısı şahısların sokakta gezmesini istemediğini söyledi.

"Ben kendimi sağ tarafa atınca arabanın üstüne atladım, yani atlamasam zaten boynum kopmuştu benim"

Olay anını anbean anlatan Kemal Yağar, ani hamleyle ölümden kurtulduğunu dile getirerek "Sabahleyin saat yedi civarındaydı. Karşıda eli satırlı bir şahıs, direkt oradan bizim taksi durağına yöneldi. Benim arkadaşım da o arada takside bir şeyler yapıyordu, satırlı şahsı görmemişti. Ben onu fark ettim. Geldim arkadaşımı uyarmaya. Uyarmaya zaman kalmadan adam yanımıza geldi. Hiç soru sormadan bize satırla saldırdı. Eğer ben o hamleyi yapıp kaçmasaydım şu an ölmüştüm. Şu an boynumda dokuz tane dikiş var, kaçmasaydım boynum kopabilirdi. Öyle şahısların dışarıda gezmesi yasaklansın. O arada o arbede yaşandığında erken saatte üç tane talebe çocuklar vardı. Çocuklar şoka girdiler ben onları teselli etmeye gittim. 'Yok kızım bir şey yok' dedim. 'Yok amca kafan kanıyor' dediler. Baktım gerçekten kafam kanıyor. O arada bir şahıs daha geldi, baktım ki karşıda bankamatikte para çeken bir şahsa daha saldırmış. Yani biz de şok olduk. Anlık oldu tabii ki koruduk kendimizi. Ben kendimi sağ tarafa atınca arabanın üstüne atladım, yani atlamasam zaten boynum kopmuştu benim. Öyle ucuz kurtulduk Allah'ıma şükür olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
