Sason'da Manavdan 4 Bin Lira Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Batman'ın Sason ilçesinde bir manavın kepenk kilidini kırarak kasadan 4 bin lira çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sason'da faaliyet gösteren bir manava gece saatlerinde giren şüpheliler, iş yerinin kepenk kilidini kırarak kasada bulunan 4 bin lirayı alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameraları ve saha çalışmaları sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren B.A. ve E.T. isimli şahısları kısa sürede tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 11 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan dondurma hırsızlığı olayının da failleri olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve E.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN