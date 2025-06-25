Şarköy Açıklarında Geminin Karaya Oturması: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ekiplerinin koordinasyonunda sürüyor.

Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki "ANGY R" isimli ticari gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KB-68 botu, saat 08.20 sıralarında olay yerine ulaşarak incelemelere başladı. Geminin 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edilirken, bölgede herhangi bir deniz kirliliğinin oluşmadığı bildirildi. Gemide bulunan 22 personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yardım talebinde bulunmadıkları öğrenildi.

Liman Başkanlığı'nın, gemi acentesiyle irtibat halinde olduğu ve idari tahkikat başlattığı belirtildi. Tahkikat sonucuna göre gemiye idari yaptırım uygulanabileceği ifade edildi.

Öte yandan, geminin bulunduğu yerden yüzdürülmesi için Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hava şartlarının uygun olduğu süre boyunca müdahalenin sürdürüleceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ