Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, 'Perperişan' şarkısı nedeniyle ünlü sanatçı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısı tartışma yarattı. Yoğun eleştiri alan şarkı nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şarkıya erişim engeli talebinde bulundu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şarkının "kamu düzeni ve aile yapısına aykırı" olduğu gerekçesiyle talebi kabul ederek erişim engeli kararı verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İçişleri Bakanlığı ise Matiz hakkında şarkısı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Öte yandan erişim engeli kararı sonrası açıklama yapan Matiz, "Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan 'ozanlık' gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim. Son olarak, kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.