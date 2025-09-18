Haberler

Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli getirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

İçişleri Bakanlığı, 'Perperişan' şarkısı nedeniyle ünlü sanatçı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısı tartışma yarattı. Yoğun eleştiri alan şarkı nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şarkıya erişim engeli talebinde bulundu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şarkının "kamu düzeni ve aile yapısına aykırı" olduğu gerekçesiyle talebi kabul ederek erişim engeli kararı verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İçişleri Bakanlığı ise Matiz hakkında şarkısı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Öte yandan erişim engeli kararı sonrası açıklama yapan Matiz, "Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan 'ozanlık' gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim. Son olarak, kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Boğuşmalı Kombi:

Şarkı sözüyle resmen lgbt reklamı yapmış, eğer hayran kitlesi baya çoksa halimize acırım.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Altay Bozkurt:

aaaaa

yanıt1
yanıt1
Türkmen Beyi:

Yaw kardeşim, ota bota soruşturma. Bu haberler olmasa haberim bile olmayacaktı şarkıdan. Yazık bu ülkenin geldiği hale. Bunların yüzünden camiye gitmez oldu millet. Sözde Müslüman parti. Hadi ordan

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
AKREP KRAL:

şimdi bende ilk dinledim resmen alttan girmiş üsten çıkmış şarkı zaten raydan çıkmış insanlar bu şarkıda iyice kışkırtıcı olmuş

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
ZİYA BAŞKAN:

Şarkıyı hiç dinlemedim ama şarkı yaparken dikkat etmek lazım

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Çakır Aslan:

"Kuşu sürmeli hanesine" sadece bir kısmı şarkının sevildiği zaman raydan çıkan sanatçılardan buda

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
Lionel Messi imzayı atıyor

Lionel Messi imzayı atıyor
title
