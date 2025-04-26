Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

İki ülke arasında çatışmalar kritik noktada şiddetlendi!
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı
Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti

16 yaşındaki genç, testisini kaybetti

Sarkıntılık ettiği genç kadını başından vurarak öldürdü

Sarkıntılık ettiği genç kadını başından vurarak öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de iddiaya göre erkek arkadaşıyla evine eğlenmeye gittiği kişi tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında başından vurulan 26 yaşındaki Yazgülü Coşkun hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bir süre sonra polise teslim oldu.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Finanskent Mahallesi, 3125'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1 çocuk annesi Yazgülü Coşkun (26), erkek arkadaşı M.T. ile birlikte arkadaşları G.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, ev sahibi G.Ç.'nin genç kadına sarkıntılık etmesi üzerine tartışma çıktı.

SARKINTILIK ETTİĞİ KADINI POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU

Yazgülü Coşkun ve erkek arkadaşı M.T., bu tartışmanın ardından evden ayrılıp yürüdükleri sırada G.Ç. peşlerinden geldi. G.Ç. sokakta genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı. Yazgülü Çoşkun, başına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Sarkıntılık ettiği genç kadını başından vurarak öldürdü

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Çoşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çoşkun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli ise bir süre sonra polise teslim oldu. Öte yandan şüpheli G.Ç.'nin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.(

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkerem can:

Evli ve 1 çocuk annesi ama erkek arkadaşı ile başka bir erkek arkadaşlarinin yanına gidiyor. Sonuç; bilmem!

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Ülkeye bak tutuklanman için en az bir kişiyi öldürmen lazım ülke minumum 27 suç kaydı olan ÇİPler ile dolu

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyaprak272766:

alllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.